Comissão Europeia concretiza em outubro plano para reforçar defesa da UE

O anúncio foi feito por Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, durante uma visita ao país, no âmbito de uma viagem pelos países da UE que partilham fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia.

"Precisamos de uma abordagem coerente, por isso, vamos [a Comissão Europeia] apresentar o plano no Conselho Europeu do outono", disse a presidente do executivo comunitário.

O plano vai apresentar "o que é necessário para defender a nossa postura de defesa, quais são as falhas, que capacidades são necessárias, quais são as metas e objetivos", acrescentou.

"Só o que pode ser medido pode ser feito", completou a responsável.