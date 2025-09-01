Comissão Europeia concretiza em outubro plano para reforçar defesa da UE
A Comissão Europeia vai apresentar na reunião informal do Conselho Europeu, em 01 de outubro, em Copenhaga, o plano para reforçar a defesa e segurança dos países da UE, anunciou hoje a presidente.
O anúncio foi feito por Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, durante uma visita ao país, no âmbito de uma viagem pelos países da UE que partilham fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia.
"Precisamos de uma abordagem coerente, por isso, vamos [a Comissão Europeia] apresentar o plano no Conselho Europeu do outono", disse a presidente do executivo comunitário.
O plano vai apresentar "o que é necessário para defender a nossa postura de defesa, quais são as falhas, que capacidades são necessárias, quais são as metas e objetivos", acrescentou.
"Só o que pode ser medido pode ser feito", completou a responsável.