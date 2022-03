Comissão Europeia condena lançamento de mísseis balísticos pela Coreia do Norte

"Condenamos veementemente o lançamento por parte da Coreia do Norte de um novo tipo de míssil balístico intercontinental (ICBM). Quebra a moratória assumida pelo país em 2017 de não levar a cabo essa ação. É uma grave escalada no nível de violações das resoluções do Conselho de Segurança da ONU por parte da Coreia do Norte", disse a porta-voz da UE para os Negócios Estrangeiros e Assuntos de Segurança, Nabila Massrali.

Um míssil norte-coreano caiu hoje em águas japonesas, a 150 quilómetros da costa norte do arquipélago nipónico.

O lançamento marca o primeiro teste deste tipo em quase cinco anos e enfatiza a quebra da moratória autoimposta por Pyongyang nesta área, antes da sua primeira cimeira com os EUA em 2018.

Com o país ainda completamente isolado pela pandemia e empenhado em contínuos testes de armamento (com o de hoje, são 12 em 2022, um recorde), este gesto é o culminar de mais de três anos de crescente desconexão com Washington e Seul, após a fracassada cimeira de Hanói em 2019.

Também os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul reagiram ao sucedido com uma veemente condenação, inclusive com Seul a testar mísseis em resposta ao ensaio de Pyongyang.

"Respondendo ao lançamento do míssil intercontinental (ICBM) da Coreia do Norte, as Forças Armadas, em conjunto, dispararam mísseis do solo, do mar e do ar" desde as 16:25 (07:25 em Lisboa) para o mar do Japão, indicou o Estado-Maior de Seul através de um comunicado.

Por seu lado, o "número dois" do Ministério da Defesa japonês, Makoto Oniki, indicou não ter recebido qualquer informação relativa a danos causados em navios ou aviões, mas sublinhou que este disparo representa uma "ameaça séria" para a segurança do Japão.

"Numa altura em que o mundo se depara com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Coreia do Norte continua os disparos que agravam unilateralmente as provocações contra a comunidade internacional, o que é absolutamente imperdoável", declarou.

Já os EUA garantiram que vão tomar "medidas para garantir a segurança do território dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão".