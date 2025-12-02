Comissão Europeia confirma buscas nas instalações diplomáticas por suspeita de fraude

A porta-voz para a diplomacia Anitta Hipper esclareceu que as suspeitas recaem sobre atividades realizadas no mandato anterior, quando este serviço era tutelado por Josep Borrell.

Paula Pinho, porta-voz da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não confirmou se os três suspeitos detidos são funcionários do executivo comunitário.

A Procuradoria Europeia deteve hoje três pessoas por suspeita de fraude na sequência de buscas nas instalações da Universidade da Europa, na cidade belga de Bruges, e do Serviço de Ação Externa da União Europeia (UE), em Bruxelas.

"Estão a ser realizadas hoje buscas na Universidade da Europa, em Bruges (Bélgica) e no Serviço de Ação Externa da UE em Bruxelas, como parte de uma investigação sobre suspeita de fraude relacionada com o financiamento da UE à instrução de diplomatas juniores", dá conta um comunicado divulgado pela Procuradoria Europeia.

A nota divulgada dá conta de que as buscas se realizaram em "vários edifícios" da Universidade da Europa e do Serviço de Ação Externa, e também nos domicílios dos suspeitos.

Em causa está um projeto da Academia Diplomática da União Europeia - uma iniciativa para instruir jovens que querem ingressar na carreira diplomática nos Estados-membros da UE.

Os investigadores da Procuradoria Europeia suspeitam de que foi colocada em causa a competição justa e um dos candidatos que se propunha a receber financiamento da UE teve acesso a informação confidencial.

Antes do início destas buscas, a Procuradoria Europeia pediu o levantamento da imunidade de vários suspeitos, que foi aprovado.

O Serviço de Ação Externa é tutelado pelo comissário que assume a pasta dos Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, que é atualmente Kaja Kallas.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, frequentaram a Universidade da Europa.