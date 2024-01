Comissão Europeia garante estar a acompanhar protestos dos agricultores

Foto: Yoan Valat - EPA

Entrevistado pela rádio pública, o porta-voz do Comissário Europeu para a Agricultura diz que estão a ser estudados os próximos passos para enfrentar esta contestação do sector agrícola. Olof Gill salienta que já esta semana vão ser analisadas propostas e soluções.



A insatisfação dos agricultores é um assunto que vai ser discutido já na próxima reunião do Conselho Europeu, agendada para quinta-feira, em Bruxelas.



Os agricultores portugueses ameaçam seguir o exemplo de outros países. Estão a ser preparadas ações de protesto tal como tem acontecido, por exemplo, em França, Bélgica ou na Alemanha. É o que adianta à Antena 1 o agricultor alentejano João Dias Coutinho, que dá voz a este movimento de contestação.



Os agricultores portugueses queixam-se de cortes consideráveis nas ajudas que chegam da União Europeia e que podem pôr em causa a subsistência de muitos produtores agrícolas.



Ao início da tarde desta quarta-feira, a Confederação dos Agricultores de Portugal vai reunir-se para debater a situação de crise no sector.