Comissão Europeia pronta para apoiar corredores humanitários em Gaza

Foto: Olivier Hoslet - EPA

O porta-voz da Comissão recordou, esta sexta-feira, que os civis devem ter a possibilidade de abandonar as zonas de conflito.



Bruxelas reitera que apoia os apelos já hoje feitos pelas Nações Unidas.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, bem como a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, estão em Israel e já publicaram mensagens, na rede social X, de solidariedade com as vítimas e de repúdio pela ação do Hamas.