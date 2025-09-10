Comissão Europeia vai propor autoestradas de energia para beneficiar Península Ibérica

Esta manhã, na sessão plenária do Parlamento Europeu na cidade francesa de Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, proferiu o seu primeiro discurso sobre o Estado da União do segundo mandato e o quinto do seu percurso europeu, tendo anunciado "uma nova iniciativa chamada Autoestradas da Energia" para resolver "estrangulamentos críticos na infraestrutura energética".

Reagindo a tal anúncio, falando à Lusa em Estrasburgo, o comissário europeu da Energia apontou que "Espanha e Portugal precisam destas ligações".

"É por isso que está no topo da nossa lista e posso garantir que será uma das nossas principais prioridades para que isso aconteça", acrescentou Dan Jørgensen.

"Toda a gente fala em utilizar mais energias renováveis, o que é obviamente muito importante, mas se não estivermos mais bem conectados, se os nossos sistemas energéticos não estiverem mais bem conectados, então não baixaremos os preços tanto quanto deveríamos", defendeu.

Por isso, o comissário europeu da tutela indicou querer avançar com uma "abordagem mais do topo para a base", em que o executivo comunitário identifica os maiores estrangulamentos e propõe aos Estados-membros que atuem, disponibilizando incentivos e financiamento.

Segundo Dan Jørgensen, a situação na Península Ibérica e o recente apagão de abril passado são "um bom exemplo".

"Tivemos um grave problema na Península Ibérica e assistimos ao apagão. Ainda não podemos concluir exatamente por que razão isso aconteceu, mas é claro para todos os especialistas que quanto mais ligados estivermos, quanto melhor ligados estivermos, menor será o risco de apagões como este", referiu à Lusa.

Questionado sobre o ceticismo francês para avançar com mais interligações com este território, Dan Jørgensen disse à Lusa estar "confiante de que França também veja o valor, porque também é do interesse de França que haja este mercado interno de energia ligado".

A Comissão Europeia partilha a opinião de Portugal sobre a necessidade de construir mais interconexões energéticas na UE, nomeadamente entre a Península Ibérica e o resto do bloco, e vai então avançar com um plano de ação no outono enquanto tenta dialogar com França.

Em maio passado, governos de Portugal e Espanha pediram à Comissão Europeia um "compromisso político e financeiro firme" para avançar com interconexões entre a Península Ibérica e o resto da União Europeia, após o apagão de abril.

O apagão na Península Ibérica em 28 de abril mostrou a importância de aumentar a resiliência da rede energética da UE, numa altura em que o território ibérico tem uma conectividade abaixo dos 3% com o resto da União.

O Governo português tem vindo a defender um aumento da interligação energética de Portugal com o resto da UE para 15% até 2030, através da construção de mais interligações.

A UE estabeleceu precisamente um objetivo de interconexão de, pelo menos, 15% até 2030.

O reforço das interligações energéticas entre Portugal e Espanha e a UE tem vindo a ser discutido há vários anos, mas devido ao ceticismo de França isso nunca avançou totalmente, apesar de ser importante para aumentar a segurança energética, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, diminuir os custos e facilitar a transição para as energias renováveis.