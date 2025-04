Comissão Justiça e Paz destaca "autenticidade evangélica" de Francisco

O Papa Francisco morreu hoje, no Vaticano, aos 88 anos.

Em comunicado, a CNJP, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), liderado pelo juiz Pedro Vaz Patto, apela a que "não sejam esquecidas, num contexto internacional que delas parece afastar-se cada vez mais", as mensagens de Francisco "em prol da justiça e da paz, da fraternidade universal, do amor preferencial para com os pobres e descartados, da promoção da vida humana e do cuidado da casa comum".

A morte do Papa Francisco foi anunciada pelo cardeal Kevin Farrell, Camerlengo da Câmara Apostólica.

"Às 07:35 desta manhã [06:35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", disse Farrell no anúncio.

O Papa Francisco esteve internado recentemente devido a uma pneumonia bilateral.