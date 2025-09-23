Comissão parlamentar aprova presença de PR nas comemorações em Angola

O projeto de resolução do presidente da Assembleia da República, José Aguiar-Branco, foi aprovado por unanimidade sem qualquer contestação ou declaração dos membros da comissão parlamentar.

Marcelo Rebelo de Sousa marcará, assim, presença nas comemorações em Angola que vão assinalar, a 11 de novembro, a proclamação da independência do país.

Agostinho Neto, um dos fundadores do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), proclamou, em 11 de novembro de 1975, a independência de Angola. Essa data ficou conhecida pelo "Dia da Dipanda".

Foi chefe de Estado até morrer, tendo-lhe sucedido, de forma interina, Lúcio Lara, também membro fundador do MPLA.

Lúcio Lara presidiu o país durante dez dias, até à tomada de posse de José Eduardo dos Santos, que esteve à frente desta nação lusófona durante 38 anos, e ao qual sucedeu, em 2017, João Lourenço, atual chefe de Estado angolano.