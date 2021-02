Comissária europeia debate Futuro da Europa em São Bento

A comissária europeia vai ser ouvida, por videoconferência, pela comissão de Assuntos Europeus, sobre a Conferência que visa promover um debate alargado aos cidadãos sobre os desafios da União Europeia (UE).



Na quarta-feira passada, os Estados-membros da UE concordaram com o formato proposto pela presidência portuguesa do Conselho para a Conferência sobre o Futuro da Europa, que deveria ter começado em maio de 2020, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.



Portugal pôs fim a um longo impasse em torno da figura que deveria presidir ao fórum, propondo que o mesmo fique sob a autoridade dos líderes das três instituições europeias - o Conselho, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu - com a ‘assistência’ de uma comissão executiva.



A Conferência, um fórum de discussão sobre os desafios com que se defronta a Europa, deverá prolongar-se por dois anos, com múltiplos eventos por toda a Europa, começando por Estrasburgo, França, a 9 de maio, Dia da Europa, se a situação da pandemia de covid-19 assim o permitir.