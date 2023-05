Comité das Regiões debate situações de crise e calamidade

Presidida pelo português Vasco Cordeiro, a 155.ª sessão plenária do Comité das Regiões Europeu terá início com um debate com a comissária europeia para a Igualdade, Helena Dalli, a quem caberá falar sobre igualdade, diversidade e inclusão a nível local e regional, neste que é o Mês Europeu da Diversidade.Segue-se um debate com o comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarčič, estando em discussão a forma como os níveis de governo local, regional, nacional e da UE podem melhor trabalhar em conjunto para reforçar a resiliência da UE em caso de crises ou de catástrofes naturais.O primeiro de dois dias de plenário termina com as participações do eurodeputado Jan Olbrycht, bem como da eurodeputada Margarida Marques, que intervirão no debate sobre as perspetivas para a revisão intercalar do orçamento da UE.