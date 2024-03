Comité Olímpico Internacional denuncia "Jogos da Amizade" promovidos pela Rússia

As provas a serem realizadas na Rússia também vão ter uma edição de inverno o que o Comité Olímpico Internacional (COI) critica como uma afronta, até porque a organização dos Jogos Olímpicos permitem a participação de atletas russos e bielorrussos desde que compitam com bandeira neutra.Assim, o Comité Olímpico Internacional pediu que qualquer país que receba um convite de Moscovo rejeite de imediato o mesmo. As provas russas vão ter lugar nas cidades de Ecaterimburgo, São Petersburgo e Sochi (jogos de inverno).Estas iniciativas da Rússia juntam-se às que já estão a organizar como os Jogos do Futuro, em Kazan, que junta o desporto tradicional com o desporto eletrónico, e os Jogos dos BRICS, que juntam Rússia, Brasil, Índia, África do Sul e a China.Em comunicado, o COI explica que não culpa os russos pela criação dos jogos até porque existem muitas outras competições regionais.Num documento assinado “Declaração do COI contra a politização do desporto” , o Comité diz que os políticos russos estão a pressionar vários governos e que a “investida diplomática intensiva” é uma violação clara dos princípios da Carta Olímpica e das resoluções da ONU, acusando os russos de serem cínicos.“É uma tentativa cínica da Federação Russa em politizar o desporto. A Comissão de Atletas do COI, representando todos os atletas do mundo, opõe-se claramente a usar atletas como propaganda política. A Comissão vê também como possibilidade os atletas serem forçados a participar em algumas competições pelos governos, sendo explorados como parte de uma campanha de propaganda política”, pode ler-se.O Comité continua o rol de acusações dizendo que a Rússia não tem respeito pelos padrões globais de antidopagem, lembrando as preocupações da Agência Mundial de Antidopagem sobre os Jogos da Amizade, que não vão ter um programa antidoping sério.