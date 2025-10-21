relatório descreve situações que “incluíam ser atirado contra a parede, pressão na cabeça com o pé ou no pescoço com o joelho ou cassetete”.

O documento defende que é necessário garantir cuidados médicos e melhores relatórios sobre lesões.

c/ Lusa

Os, bem como da(IGAI) e da” dequando em causa estão “eventuais casos de maus-tratos por agentes da autoridade ao Ministério Público”.Para além disto, o documento encontrouQuanto apelos agentes policiais portugueses, no documento lê-se que "os alegados maus-tratos consistiam principalmente emAções policiais, escrevem os relatores que também dão conta de relatos de ameaças verbais e atos de humilhação.O Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e Tratamento Desumano conta como “um homem detido pela PSP relatou ter sidoPara além deno relatório da enfermeira que o assistiu na prisão.Quanto às respostas do, o Comité expressouque são um risco para a confiança nas autoridades portuguesas.Os relatores destacam que, este direito, desde o início da privação de liberdade".O relatório faz algumas"Devem manter-se vigilantes e prosseguir os seus esforços, em consonância com uma política de "tolerância zero", a fim de erradicar completamente os maus-tratos policiais. Devem, em particular, melhorar a comunicação desses casos, tanto internamente como aos órgãos de investigação competentes, e proporcionar formação adequada aos agentes responsáveis pela aplicação da lei", recomendam os peritos do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e Tratamento Desumano.