Comitiva angolana no Brasil para procurar cooperação na área de sangue

"Elegemos o Brasil por ser uma referência na América Latina e a nível mundial na abordagem de pessoas com doença falciforme", explicou o diretor do Instituto de Hematologia de Angola e chefe da missão no Brasil, Francisco Domingos, à Agência Brasil.

O responsável angolano disse ainda que o país iniciou o projeto-piloto para implementar a experiência do Brasil com o teste do pezinho.

"Não vamos fazer como o Brasil faz, com (teste para) várias doenças. Vamos começar (apenas) pela anemia falciforme", disse.

Francisco Domingos acrescentou ainda que entre os projetos de cooperação está a qualificação das doações de sangue em Angola e que o plano passa por utilizar a experiência do Brasil no processo de recolha de sangue por parte de voluntários de forma a qualificar o processo angolano.

A comitiva de médicos e especialistas do Ministério da Saúde de Angola estará em reuniões nas cidades de Brasília, Belo Horizonte e Salvador.