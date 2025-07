Comitiva do PR da Guiné-Bissau envolvida em incidentes com grupo de ativistas guineenses

A fonte disse à Lusa que os incidentes ocorreram ao final da tarde junto a uma unidade hoteleira e que um dos ativistas ficou com ferimentos ligeiros.

Umaro Sissoco Embaló, que já se encontrava no interior da unidade hoteleira, está em Lisboa em visita privada.

A PSP foi alertada pelas 19:15 para a ocorrência e agentes policiais deslocaram-se ao hotel para recolha de depoimentos.

A fonte da PSP acrescentou à Lusa que vai relatar o sucedido ao Ministério Público.

Os incidentes de hoje não foram os primeiros envolvendo comitivas de Sissoco Embaló.

Em dezembro passado, num encontro com a comunidade guineense na capital francesa, o corpo de segurança de Sissoco Embaló teve de o proteger "perante ameaças de violência", confirmou o próprio à chegada a Bissau.

Um grupo de cidadãos guineenses apresentou uma queixa à polícia francesa contra alguns elementos da Presidência da República da Guiné-Bissau, que acusaram de os terem agredido num encontro que Embaló realizou com a comunidade guineense em Paris durante uma visita à capital francesa no início de dezembro de 2024.

Umaro Sissoco Embaló tem previsto viajar para Washington onde tem agendado, dia 09, um encontro com o Presidente Donald Trump, para conversações sobre oportunidades de negócios, disse hoje à Lusa fonte do Governo em Bissau.

De acordo com a mesma fonte, Sissoco Embaló será recebido por Trump juntamente com os Presidentes do Gabão, Mauritânia e do Senegal.

Antes de seguir para os Estados Unidos, o Presidente guineense irá participar, sábado, nas festividades do 50.º aniversário da independência de Cabo Verde.

O chefe de Estado guineense encontra-se em viagem ao estrangeiro desde segunda-feira, dia em que discursou na abertura da quarta conferência da ONU sobre o financiamento do desenvolvimento.