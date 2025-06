Como está a Europa a adaptar-se às alterações climáticas? Veja no mapa

Como podem as cidades manter-se frescas naquela que se tornará a década mais quente de que há registo? Como podem as paisagens absorver inundações mais frequentes e intensas? Este mapa interativo apresenta mais de 40 projetos em todo o continente, cada um deles oferece uma visão diferente sobre estas questões urgentes.

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/23863812/thumbnail" width="100%" alt="map visualization" />

Do combate à seca e ao calor extremo à desaceleração do degelo, da proteção das cidades contra a subida do nível do mar e as inundações à restauração de ecossistemas frágeis, os desafios variam amplamente de região para região. Os nossos editores em toda a Europa reuniram alguns dos esforços de adaptação mais criativos em curso — do experimental ao controverso.