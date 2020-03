Como se comporta o Covid-19 em crianças?

Apesar de ainda existirem poucos dados sobre o comportamento do novo coronavírus nas crianças,todas as investigações concluem que a camada mais jovem da população infetada pelo Covid-19 apresenta sintomas mais leves.Para esta observação, os cientistas ainda não encontraram uma justificação.Um estudo realizado por investigadores chineses publicado na revistana passada sexta-feira, investigou dez crianças infetadas entre os dois e os 15 anos.Cinco das crianças apresentavam alguma tosse, quatro dor de garganta, três inflamação intestinal e duas congestão nasal, sintomas que os investigadores explicam que podem ser confundidos com outras doenças e, por isso, dificultar o diagnóstico., lê-se no estudo conduzido pelo Dr Yi Xu, do Centro Médicos da Mulher e da Criança de Guangzhou.. O relatório demonstra que apenasDesses, uma percentagem muito baixa desenvolveu doença grave (2,5 por cento) ou crítica (0,2 por cento).“Indivíduos com maior risco de doença grave e morte incluem pessoas com mais de 60 anos e com problemas de saúde prévios, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crónicas e cancro”, sublinha o relatório da OMS.

Risco mais elevado nos bebés

Um outro estudo publicado na Revista Pedriatics de 16 de março concluiu, igualmente, que as crianças apresentam sintomas mais leves ou mesmo nenhuns.No entanto, a investigação acrescentou um outro dado relevante:“Os resultados sugerem que as crianças mais jovens, particularmente bebés, são vulneráveis à infeção por Covid-19”, conclui o estudo.

“Não é uma doença só dos idosos”

Por esta razão, a OMS alertou na quarta-feira que apesar de a taxa de mortalidade afetar, maioritariamente, a faixa etária acima dos 60 anos, as medidas de prevenção devem ser seguidas por toda a população., asseverou Maria Van Kerkhove, responsável técnica do Covid-19 na OMS, numa entrevista., sublinhou.Todo o caso suspeito deve ser testado. Se mostrar sintomas, deve ser testado”, acrescentou o diretor executivo da OMS, Michael Ryan.