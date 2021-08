Companhia aérea brasileira GOL compra de 28 aviões à Boeing

A aquisição dos aviões faz parte do plano de transformação da frota da GOL, um projeto que a empresa pretende utilizar parae expandir as rotas para novos destinos.Os 28 aviões 737MAX8 vão substituir 23 aviões B737-800NG até ao final de 2022, informou a empresa numa declaração.De acordo com a empresa, a compra do avião será financiada principalmente através de locações operacionais e financeiras.

Apesar da situação crítica de pandemia, o transportador brasileiro está empenhado em expandir a sua frota e operações no Brasil e no estrangeiro.