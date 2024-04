Comportamento antissocial de jovens timorenses revela fracasso das instituições

Num artigo denominado "A crise da juventude timorense como fracasso institucional na promoção da responsabilidade, criatividade e inclusão", a Fundação Mahein (FM) refere que aquele comportamento está ligado ao "fracasso das principais instituições em incutir um sentido de responsabilidade e propósito na geração jovem".

Em causa estão atos de violência, desrespeito pelas instalações públicas e pela lei, perpetrados por grupos de jovens, quer na capital do país, em Díli, como nos restantes municípios de Timor-Leste.

Salientando que a "falta de oportunidades de trabalho", a "educação inadequada" e próprio passado do país, com "conflitos violentos", "impulsionam aqueles fenómenos", a FM defende um papel "mais ativo" de apoio aos jovens, quer do Governo, quer da Igreja Católica, como da família.

Para a FM, a "geração de líderes de 1975 negligenciou a sua responsabilidade de investir na melhoria do caráter e na inclusão dos jovens".

"Os políticos de Timor-Leste passam demasiado tempo em jogos políticos de alto nível e em viagens para eventos internacionais, negligenciando ao mesmo tempo as necessidades básicas da população vulnerável", acusa a fundação.

A FM diz que hoje o setor privado depende do financiamento de agências doadoras internacionais, atribuído através de contratos governamentais, e que não têm "benefícios significativos para as comunidades".

"Este modelo de desenvolvimento reduziu o sentimento de apropriação entre as comunidades beneficiárias e os trabalhadores em relação a muitos projetos, o que limita tanto a qualidade da sua implementação, como a confiança das pessoas no processo de desenvolvimento em geral", salienta a FM.

Para a organização, a Igreja Católica também tem uma "grande parcela de responsabilidade", salientando que os jovens não estão envolvidos em atividades e que para grande parte da sociedade o "envolvimento com a igreja limita-se à participação na missa semanal".

"A terceira e última instituição que a FM considera central para a atual crise juvenil é a própria família timorense, que, por razões complexas e variadas, muitas das quais relacionadas com a pobreza e a falta de educação, não conseguem maximizar a criatividade e a motivação dos seus filhos", afirma a organização.

A FM conclui, considerando que "vê a desordem e a violência generalizadas entre os jovens como sintomas da crise social mais ampla em Timor-Leste, exacerbada pelo fracasso de várias instituições em incutir nos jovens timorenses um sentido de responsabilidade, propósito, motivação e envolvimento com a comunidade em geral".

Segundo os Censos de 2022, 64,6% dos 1,3 milhões de habitantes do país têm menos de 30 anos.