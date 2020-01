Comprou em 1974 um Rolex por 345 dólares e nem queria acreditar quanto vale hoje

Durante o episódio desta segunda-feira, este norte-americano afirmou que comprou o relógio em 1974, quando era veterano da Força Aérea dos EUA, porque soube que era uma boa marca para fazer mergulho.





O relógio, considerado pelos colecionadores como “extremamente raro”, foi no programa avaliado pelos especialistas num valor entre os 500 mil e 700 mil dólares, uma vez que não teve grande uso e ainda inclui toda a documentação.

Na altura da compra o relógio custou – com o desconto por ter sido encomendado pela base da Força Aérea - 345,97 dólares, o equivalente a um mês de salário do ex-veterano.Em 74, quando recebeu o relógio, o homem achou que era “bom demais” para se estragar com água salgada e decidiu guardá-lo num cofre durante quase 40 anos, retirando-o apenas para ocasiões especiais.Os colecionadores do programa ficaram encantados com o Rolex por ser

“É uma descoberta absolutamente fabulosa. É um dos principais e mais raros modelos do Paul Newman e, nessa condição, não acredito que exista melhor no mundo”, declarou Peter Planes, um dos avaliadores do programa.