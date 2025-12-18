Computadores, smartphones e consolas vão ficar mais caros em 2026: a culpa é da inteligência artificial

É na memória RAM que são armazenadas temporariamente todas as informações, documentos, ficheiros, software e aplicações em uso.



Quando abre uma aplicação no seu smartphone, esta é carregada na RAM para um acesso rápido.



Quanto mais memória RAM o dispositivo tiver, mais facilmente pode mudar de uma aplicação para outra, oferecendo fluidez e capacidade de resposta. Por outro lado, quando esta memória está saturada, o telemóvel começa a ficar mais lento. O mesmo princípio aplica-se a um computador ou a uma consola de jogos.

Por que motivo os preços da RAM estão a subir em flecha?

Computadores, telefones e consolas de videojogos mais caros em 2026

Aumentos de preços duradouros



Hipótese mais radical, uma bolha de IA rebentou na sequência de um investimento estratosférico sem retorno imediato. Nesse caso, a procura poderia cair vertiginosamente, levando a uma súbita deflação dos preços das memórias. Um cenário que, de acordo com alguns observadores do setor, não pode ser totalmente excluído.





Diane Burghelle-Vernet / 17 dezembro 2025 10:15 GMT





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

Porque a RAM, memória de acesso aleatório, está agora a ser tomada pela... inteligência artificial.Para alimentar os centros de dados que gerem os seus modelos, a Google, a Meta e a OpenAI consomem uma quantidade fenomenal de memória. Mas não se contentam com a RAM "tradicional": estão a absorver maciçamente a HBM, a memória de alta largura de banda, difícil de produzir, mas essencial para os chips modernos. Resultado:Perante o aumento dos preços, alguns fabricantes de computadores optaram por assegurar os seus stocks, por vezes assinando acordos plurianuais ou comprando antecipadamente em massa. Mas esta estratégia está a secar um mercado já de si limitado e a alimentar a espiral inflacionista.E como os fabricantes têm de fazer face à redução dos stocks e das entregas, a inflação deverá em breve afetar também os aparelhos de consumo.A AMD anuncia um aumento de 10% nas suas placas gráficas. A HP está a rever em baixa as suas configurações. As consolas podem seguir-se: a série Xbox está ameaçada com um aumento a partir de 2026, devido a uma falha na antecipação dos custos, enquanto a Sony assegurou os stocks a tempo.No entanto,As marcas poderão também decidir fazer concessões ao nível da bateria, da câmara ou do ecrã destes modelos.Os especialistas não prevêem estes aumentos de preços até à primavera, altura em que serão lançados os aparelhos atualmente em fase de montagem. O pico está previsto para o final do ano, com uma inflação que se estende por um ano e meio.A produção não pode ser aumentada rapidamente: a construção de uma nova fábrica de memórias demora pelo menos dois anos e meio.Uma hipótese é, portanto, um regresso gradual ao equilíbrio: a partir de 2028, se as novas infraestruturas entrarem em funcionamento, a oferta poderá aumentar e os preços estabilizar. É um cenário lento, mas plausível.