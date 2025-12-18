Mundo
Computadores, smartphones e consolas vão ficar mais caros em 2026: a culpa é da inteligência artificial
Há quatro anos, a escassez de semicondutores paralisou partes inteiras da economia mundial. Desta vez, outro circuito integrado omnipresente na eletrónica de consumo está, por sua vez, ameaçado: a memória de funcionamento, RAM, que está a ser tomada pela inteligência artificial.
É na memória RAM que são armazenadas temporariamente todas as informações, documentos, ficheiros, software e aplicações em uso.Por que motivo os preços da RAM estão a subir em flecha?
Quando abre uma aplicação no seu smartphone, esta é carregada na RAM para um acesso rápido.
Quanto mais memória RAM o dispositivo tiver, mais facilmente pode mudar de uma aplicação para outra, oferecendo fluidez e capacidade de resposta. Por outro lado, quando esta memória está saturada, o telemóvel começa a ficar mais lento. O mesmo princípio aplica-se a um computador ou a uma consola de jogos.
Porque a RAM, memória de acesso aleatório, está agora a ser tomada pela... inteligência artificial.
Para alimentar os centros de dados que gerem os seus modelos, a Google, a Meta e a OpenAI consomem uma quantidade fenomenal de memória. Mas não se contentam com a RAM "tradicional": estão a absorver maciçamente a HBM, a memória de alta largura de banda, difícil de produzir, mas essencial para os chips modernos. Resultado: os fabricantes estão a redirecionar as linhas de produção para estes chips premium e a reduzir a produção de RAM convencional, a utilizada nos nossos PCs. Assim, a oferta está a diminuir, mas a procura continua a ser forte entre os fabricantes de computadores, o que faz aumentar os preços.
Perante o aumento dos preços, alguns fabricantes de computadores optaram por assegurar os seus stocks, por vezes assinando acordos plurianuais ou comprando antecipadamente em massa. Mas esta estratégia está a secar um mercado já de si limitado e a alimentar a espiral inflacionista.Computadores, telefones e consolas de videojogos mais caros em 2026
No espaço de um ano, o preço de certos kits de memória para PC quadruplicou. Montar ou atualizar um computador é agora muito mais caro. E como os fabricantes têm de fazer face à redução dos stocks e das entregas, a inflação deverá em breve afetar também os aparelhos de consumo. Este choque de preços afetará toda a cadeia eletrónica, desde os PC de secretária e os computadores portáteis até aos smartphones e às consolas de jogos. A AMD anuncia um aumento de 10% nas suas placas gráficas. A HP está a rever em baixa as suas configurações. As consolas podem seguir-se: a série Xbox está ameaçada com um aumento a partir de 2026, devido a uma falha na antecipação dos custos, enquanto a Sony assegurou os stocks a tempo.
No entanto, numa primeira fase, serão provavelmente os smartphones e PC de gama de entrada que serão vendidos a um preço mais elevado ou que terão menos memória. As marcas poderão também decidir fazer concessões ao nível da bateria, da câmara ou do ecrã destes modelos.
Os especialistas não prevêem estes aumentos de preços até à primavera, altura em que serão lançados os aparelhos atualmente em fase de montagem. O pico está previsto para o final do ano, com uma inflação que se estende por um ano e meio.Aumentos de preços duradouros
A produção não pode ser aumentada rapidamente: a construção de uma nova fábrica de memórias demora pelo menos dois anos e meio.
Uma hipótese é, portanto, um regresso gradual ao equilíbrio: a partir de 2028, se as novas infraestruturas entrarem em funcionamento, a oferta poderá aumentar e os preços estabilizar. É um cenário lento, mas plausível.
Hipótese mais radical, uma bolha de IA rebentou na sequência de um investimento estratosférico sem retorno imediato. Nesse caso, a procura poderia cair vertiginosamente, levando a uma súbita deflação dos preços das memórias. Um cenário que, de acordo com alguns observadores do setor, não pode ser totalmente excluído.
Diane Burghelle-Vernet / 17 dezembro 2025 10:15 GMT
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP