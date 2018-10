Comunicação social em Timor-Leste partidarizou-se, diz Presidente do Conselho de Imprensa

Lusa29 Out, 2018, 14:45 | Mundo

Virgílio Guterres, que participou na capital angolana na VII reunião da Plataforma das Entidades Reguladoras da Comunicação dos Países e Territórios de Língua Portuguesa (PER), que terminou domingo, realçou, no entanto, que Timor-Leste lidera a liberdade de imprensa na região do sudeste asiático.

"No início da restauração [da independência, em 2002], a existência dos meios de comunicação era para ser um instrumento de controlo social ou um instrumento de comunicação entre o público e o poder, o que reflete a responsabilidade tradicional do jornalismo. Agora, com a luta de poder, com os políticos e com a competição económica, os órgãos de comunicação social estão a transformar-se na razão de ter mais acesso ao poder político e económico", afirmou.

Para Virgílio Guterres, aliás, a filiação política da comunicação social timorense pôde ver-se "transparentemente" durante a campanha eleitoral das eleições legislativas de maio deste ano.

"Partidarizaram-se. A linha editorial partidarizou-se e nas campanhas [os órgãos de comunicação social] deram mais espaço aos partidos com quem têm vínculo", frisou.

Questionado pela Lusa sobre se o jornalismo independente em Timor-Leste acabou, ou segue essa tendência para acabar, Virgílio Guterres admitiu que o cenário é complexo.

"Dizer que acabou não, porque há a esperança do público e também de alguns profissionais em manter a independência editorial, para salvaguardar o interesse e o direito público de obter a informação de qualidade ainda permanece. Terão é de se agregar esses esforços e princípios morais para se tornarem a força dominante, face às forças políticas e económicas que estão a tentar dominar a independência editorial", respondeu.

Sobre a liberdade de imprensa, o presidente do Conselho de Imprensa timorense lembrou que Timor-Leste ocupa o primeiro lugar no índice respetivo na região do sudeste asiático e que, globalmente, se situa no 97.º posto - "estamos no bom caminho".

"O que agora nos preocupa é a quantidade e o conteúdo das notícias. Será que estas informações são as requeridas e esperadas pelo público? Esta é uma questão a ser discutida em Timor-Leste entre os jornalistas e os políticos", questionou.

O presidente do Conselho de Imprensa timorense lamentou, por outro lado, a inexistência de um quadro legal para a Comunicação Social, apesar de a existência da imprensa estar "bem garantida" na Constituição.

"O que falta agora são os quadros legais. Falta a Lei da Rádio e da Televisão, ainda não existe, falta a Lei do Direito do Acesso às Fontes de Informação. Vamos ter de tratar disso e comunicar ao Governo para que se comece a trabalhar nalgum esboço", afirmou Virgílio Guterres.