Comunidade hindu apresenta condolências

O líder norte-americano/hindu Rajan Zed, numa declaração feita hoje no estado do Nevada, nos Estados Unidos, disse que a comunidade hindu está "triste" com a morte o papa emérito, "um advogado da paz e do desarmamento nuclear", bem como "um teólogo estimado" e "um escritor prolífico".

"[Bento XVI] era uma potência intelectual com uma fé inabalável na moralidade e na ética", disse Rajan Zed.

O presidente da Sociedade Universal do Hinduísmo destacou "o compromisso com a melhoria da condição humana" levado a cabo por Bento XVI, e a defesa dos direitos dos deslocados, migrantes, refugiados, enfatizando que "Deus é amor".

A promoção do diálogo inter-religioso, uma distribuição mais justa da riqueza, as posições contra o consumismo excessivo e formas antiéticas de capitalismo, o apoio a causas ambientais foram outros temas que Zed atribuiu à atuação de Bento XVI, um papa elogiado pela comunidade hindu por ser "um grande defensor humanitário e dos direitos humanos".

"Seus esforços espalham compaixão e amor", referiu.

O papa emérito Bento XVI, que morreu hoje com 95 anos, abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, em 11 de fevereiro de 2013, a dois meses de comemorar oito anos no cargo.

Joseph Ratzinger nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, e foi Papa entre 2005 e 2013.

Ratzinger tornou-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.

Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", caso em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram casos que agitaram o seu pontificado.

Bento XVI ordenou uma inspeção às dioceses envolvidas, classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas.

Durante a viagem a Portugal, em maio de 2010, Bento XVI disse que "o perdão não substitui a justiça".