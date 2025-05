Comunidade Hindu de Portugal felicita Leão XIV e elogia trabalho próximo dos mais humildes

Numa nota assinada pelo seu presidente, Manuel Mulji, a comunidade hindu diz ter recebido a nomeação do novo Papa "com satisfação e esperança", acrescentando que é "conhecido pelo seu percurso missionário de mais de 30 anos no Peru, pelo trabalho próximo das comunidades mais humildes" e "sempre demonstrou um compromisso genuíno com a justiça social, a escuta das periferias e a promoção de comunidades locais fortes".

"Reconhecemos e valorizamos a forma como Sua Santidade personifica um espírito de proximidade, humildade e serviço", refere, destacando o trabalho "junto das comunidades indígenas no Peru, onde promoveu o diálogo intercultural e inter-religioso, e os esforços que empreendeu para reforçar a participação das igrejas locais nas decisões pastorais globais".

"Estes são valores universais que partilhamos no Sanatan Dharma, a filosofia perene do hinduísmo, e que acreditamos serem essenciais para um mundo mais justo e harmonioso".

Fazendo votos para que o pontificado do novo Papa seja "iluminado, inspirador e que traga frutos para toda a humanidade", a comunidade hindu de Portugal assinala que nas primeiras declarações públicas Leão XIV disse desejar "uma Igreja que seja um lar para todos" e que "trabalhe incansavelmente pela paz e pela justiça".

"Esta visão ressoa profundamente com os nossos princípios e inspira-nos a continuar a construir pontes entre comunidades".