Comunidade Hindu diz que liderança de Francisco transcendeu fronteiras

"O Papa Francisco será lembrado como um homem de fé inabalável, humildade genuína e profundo compromisso com os mais vulneráveis. Foi um defensor incansável da paz, da justiça social, da ecologia integral e do diálogo entre religiões", afirmou a Comunidade Hindu, em comunicado enviado à agência Lusa.

"A sua voz foi, ao longo dos anos, um farol de esperança num mundo tantas vezes marcado pela divisão e pela indiferença", acrescenta-se no documento.

A comunidade recordou ainda, "com gratidão", a visita do Papa a Lisboa por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em 2023, ao referir que foi um "momento histórico" em que Francisco se reuniu com representantes de diferentes tradições religiosas.

"A Comunidade Hindu de Portugal teve a honra de estar presente nesse encontro inter-religioso, testemunhando pessoalmente o seu apelo à fraternidade universal, ao respeito mútuo e à construção de pontes entre povos e crenças", lê-se no texto.

"Enquanto comunidade espiritual, sentimos uma profunda afinidade com os valores que o Papa Francisco defendeu ao longo da sua vida: a Ahimsa (não-violência), a Karuna (compaixão), o Seva (serviço desinteressado) e o Sarva Dharma Sambhava (respeito por todas as religiões)", exemplifica a comunidade.

Estes princípios, acrescenta, fazem parte do "coração do Sanatana Dharma", o caminho eterno que orienta os valores universais do Hinduísmo e promove a harmonia, a verdade e a unidade na diversidade.

"Neste momento de luto e reflexão, unimo-nos à Igreja Católica e a todos os fiéis no tributo à vida e ao legado de um verdadeiro mensageiro da paz. Que a sua alma alcance a libertação espiritual e que o seu exemplo continue a inspirar a humanidade", escreveram os líderes da Comunidade Hindu.

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, pela defesa da paz no mundo, face às várias guerras que testemunhou, e por uma intervenção ambientalista.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

O Papa Francisco esteve internado durante 38 dias, devido a uma pneumonia bilateral, tendo recebido alta em 23 de março.

A última vez que apareceu em público foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.