Comunidade ibero-americana reúne-se em Antigua com oito novas lideranças

Lusa15 Nov, 2018, 07:42 | Mundo

O contexto regional mudou com a entrada em funções de novos Presidentes na Costa Rica, em Cuba, na Colômbia, no Paraguai, no Chile e no Peru, durante este ano, e nas Honduras e no Equador, no ano passado.

Além destas oito mudanças, as duas maiores economias da América Latina, que são igualmente os dois países mais populosos da região, Brasil e México, elegeram recentemente novos Presidentes, Jair Bolsonaro e Andrés Manuel López Obrador, respetivamente, que representam viragens políticas, mas que ainda não tomaram posse.

Na cimeira de Antigua, estarão, por isso, os chefes de Estado e de Governo brasileiro, Michel Temer, e mexicano, Enrique Peña Nieto, em fim de mandato. Estes dois países latino-americanos são membros do G20, assim como Argentina, onde decorrerá no fim deste mês um encontro deste fórum.

A comunidade ibero-americana é composta por 19 países da América Latina e por três países europeus, Portugal, Andorra e Espanha - onde Pedro Sánchez, do partido socialista espanhol (PSOE), assumiu funções este ano como chefe do Governo, substituindo Mariano Rajoy, através de uma moção de censura aprovada no parlamento.

Pedro Sánchez fará a sua estreia nestes encontros. Como é habitual, Espanha estará representada pelo chefe do Governo e pelo chefe de Estado, o rei Felipe VI.

Têm também presença confirmada em Antigua cinco dos mais recentes chefes de Estado e de Governo ibero-americanos, que iniciaram os mandatos depois da anterior cimeira que decorreu na cidade colombiana de Cartagena das Índias, em novembro de 2016.

É o caso dos Presidentes da Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, do Paraguai, Mario Abdo Benítez, do Equador, Lenín Moreno, das Honduras, Juan Orlando Hernández, e do Peru, Martín Vizcarra.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que representará Portugal nesta cimeira, em conjunto com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, tem previstos, pelo menos, três encontros bilaterais, dois dos quais com novos protagonistas ibero-americanos.

Na sexta-feira, segundo e último dia da cimeira, Marcelo Rebelo de Sousa irá reunir-se com os Presidentes da Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, e do Peru, Martín Vizcarra, bem como com o Presidente do país anfitrião, a Guatemala, Jimmy Morales.

Outros três chefes de Estado tomaram posse este ano no espaço ibero-americano, Sebastián Piñera, no Chile, Miguel Díaz-Canel, em Cuba, e Iván Duque, na Colômbia, mas nenhum deles deverá estar em Antigua, sendo os respetivos países representados por vice-presidentes ou a nível ministerial.