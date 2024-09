Comunidade internacional está preocupada com escalada no Líbano e exige cessar-fogo

"A União Europeia está extremamente preocupada com a escalada no Líbano após os ataques de sexta-feira em Beirute", disse hoje Josep Borrell, o chefe da diplomacia europeia, num comunicado, apelando a um "cessar-fogo ao longo da linha azul, tal como em Gaza".

Também os Estados Unidos revelaram hoje preocupação com a situação, lembrando que ainda há espaço para uma solução diplomática.

"Pensamos que uma escalada deste conflito militar não é do interesse de Israel", disse o porta-voz da Casa Branca John Kirby, reforçando que se mantêm intactas "as possibilidades de uma solução diplomática", para as quais prometem empenhar-se.

Por sua vez, o chefe da diplomacia britânica, David Lammy, apelou hoje a "um cessar-fogo imediato" entre Israel e o Hezbollah.

"Nos últimos dias temos assistido a uma escalada preocupante entre Israel e o Hezbollah libanês", disse Lamy, durante o congresso do Partido Trabalhista, que decorre em Liverpool.

"A nossa mensagem para todas as partes é clara: precisamos de um cessar-fogo imediato (...) para alcançar uma solução política", acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico.

As tensões aumentaram consideravelmente nos últimos dias, com dezenas de mortos e milhares de feridos no Líbano provocados por diversas explosões mortais, atribuídas a Israel, tendo como alvo `pagers` e posteriormente `walkie-talkies` de membros do movimento xiita libanês Hezbollah, na terça e na quarta-feira.

A noite de sábado para domingo ficou marcada por uma noite intensa de tiroteios transfronteiriços entre o Hezbollah libanês e o exército israelita.