Comunidade internacional incapaz de consenso político quanto ao Sudão

No final, foi apenas possível deixar apelos a "um cessar-fogo imediato e permanente" e à necessidade de "impedir qualquer partição" do país.







O conflito deslocou 13 milhões de sudaneses e disseminou doenças e fome entre os que ficaram.

Comunicado final

Tanto o exército sudanês, que governa oficialmente o país, como as Forças Rápidas de Apoio, FSR, contam com apoios entre as forças regionais.







O Cairo está mais próximo do exército comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhane. Este acusa os Emirados de apoiarem os paramilitares das RSF, incluindo com armas, o que ambos repudiam.





Sem apoiarem Burhane, defenderam igualmente a transição para um Governo liderado por civis. "Deve ser o povo sudanês - no sentido mais amplo e representativo - a articular e decidir o futuro político do seu país", vincaram.

Um país dividido

Domingo, anunciaram ter tomado o campo de refugiados de Zamzam, próximo daquela cidade, de mais de 500.000 deslocados ameaçados de fome, num ataque que deixou mais de 400 mortos, segundo as Nações Unidas, e que atraiu a condenação de toda a comunidade internacional.

Quase 25 milhões de sudaneses sofrem de insegurança alimentar aguda, incluindo oito milhões à beira da fome, segundo a ONU.





Londres pretendia debater a, que opõe há dois anos as RSF e o exército sudanês, após o afastamento do anterior governo civil num golpe militar, em 2021.No seu comunicado final,, mergulhado numa crise humanitária catastrófica que afeta 30 milhões de pessoas."Muitos abandonaram o Sudão", lamentou o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, na conferência. "É um erro moral quando há tantos civis decapitados, bebés de apenas um ano de idade vítimas de violência sexual e mais pessoas ameaçadas de fome do que em qualquer outro lugar do mundo"."Continuar a olhar para o outro lado do Sudão terá consequências catastróficas", disse por seu lado o Alto-comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi."Como apelamos claramente, precisavamos de estar unidos em torno de uma necessidade urgente, antes de mais, de que o Sudão fizesse a transição para um governo independente liderado por civis", disse à Reuters, Lana Nusseibeh, ministra assistente para os assuntos políticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos."Ficámos muito desapontados porque, apesar da gravidade da situação e dos esforços do Reino Unido, não conseguimos chegar a acordo sobre um comunicado conjunto ontem", acrescentou.Várias fontes justificaram o fracasso com desentendimentos entre Estados como os Emirados Árabes Unidos e o Egito.Na conferência participou ainda a Arábia Saudita. Riade tem-se esforçado por encontrar soluções acolhendo várias rondas de negociações entre as partes sudanesas, que redundaram todas em fracasso.Uma fonte diplomática afirmou à Reuters sob anonimato, queNo texto possível da conferência de Londres, líderes de uma quinzena de países, incluindo os Estados Unidos, e organizações internacionais, apelaram a um "cessar-fogo imediato e permanente" no Sudão e enfatizaram "a necessidade de impedir qualquer partição" do país."A prioridade deve ser a obtenção de um cessar-fogo imediato e permanente e o fim do conflito.ou que prolonguem ou permitam os combates", lê-se no comunicado.Os participantes "rejeitaram todos os planos, incluindo o anúncio de governos paralelos, que ponham em risco a unidade, a soberania e a integridade territorial do Sudão e possam comprometer as aspirações democráticas do povo sudanês", numa resposta ao anúncio do líder das RSF.O G7 pediu igualmente um cessar-fogo imediato, apelando em comunicado a todos os "atores externos que cessem todo o apoio que alimente ainda mais o conflito".A falta de consenso internacional quanto a uma solução vem dificultar ainda mais a situação.As RSF e o exército governaram o Sudão em conjunto depois de derrubarem o governo civil, masDurante o primeiro ano de guerra, as Forças Rápidas apossaram-se de vastas regiões do Sudão. O exército reconquistou nos meses mais recentes a maior parte do centro do país, incluindo, há duas semanas, a capital, Kartum, de onde havia sido expulso pelas FSR no início do conflito.Centenas de milhares de pessoas fugiram da cidade. Muitos civis saudaram contudo o que apelidaram de "libertação" depois de quase dois anos sob domínio dosDepois de perderem a capital sudanesa, os soldados das RSF centraram os seus ataques no Darfur, para tentarem conquistar El-Facher, a última capital provincial fora do seu controlo.Dois dias depois, já com a conferência de Londres em curso, e quando passavam dois anos de guerra,que, afirmou, iria representar todo o Sudão."Neste aniversário, afirmamos com orgulho o estabelecimento de um governo de paz e unidade", disse o general Daglo na sua conta de Telegram, anunciando em privado uma "nova moeda" e um "novo cartão de identidade"."Este Governo representa a verdadeira face do Sudão", disse. Uma pretensão que dificilmente reunirá apoio generalizado.O exército de Burhane controla o norte e o leste do Sudão, assim como a capital, com os paramilitares a dominarem o sul e o oeste.A guerra destruiu as principais infraestruturas do país, deixando o sistema de saúde completamente inoperacional. É por issoEm 2024, o antigo enviado da ONU para o Sudão, Tom Perriello, apresentou estimativas de 150 mil mortes.As partes em conflito foram acusadas de atacar civis, de bombardear indiscriminadamente áreas povoadas e de obstruir a entrega de ajuda humanitária.