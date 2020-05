Comunidade judaica critica Bolsonaro por usar bandeira de Israel em protesto "contra a democracia"

No passado domingo, o chefe de Estado brasileiro participou numa manifestação na qual cinco mil dos seus apoiantes apelaram ao encerramento do Supremo Tribunal e do Congresso e ao regresso a um Estado autoritário.Jair Bolsonaro, forte defensor de Israel, disse durante o protesto que este “era um apelo à independência dos poderes e à defesa da democracia e da liberdade”. A manifestação aconteceu depois de o presidente ter demitido o chefe da polícia federal e de o Supremo Tribunal ter bloqueado a escolha do novo nomeado para o cargo.Agora, as principais organizações judaicas do Brasil criticam a escolha de Bolsonaro de levar uma bandeira israelita., explicou Fernando Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, à agência de notícias Jewish Telegraphic.“Temos um firme compromisso com a democracia e com as liberdades públicas e lamentamos a presença de bandeiras de Israel, uma democracia vibrante, em atos em que ocorrem ataques às instituições democráticas", acrescentou a Confederação.

Em 2018, a comunidade judaica no Brasil dividiu-se quanto à eleição de Jair Bolsonaro para a presidência.

, disse por sua vez o grupo brasileiro de esquerda Judeus pela Democracia. “Chega de raptar símbolos nacionais”.Houve ainda quem se mostrasse confuso pela escolha de Bolsonaro., defendeu Abraham Goldstein, representante da B'nai B'rith, a mais antiga organização judaica do mundo. “Essas bandeiras são específicas para eventos, visitas de autoridades ou convidados especiais”, elucidou.Do lado do Governo de Bolsonaro, houve reações semelhantes. A deputada Joice Hasselmann escreveu na rede social Instagram que “a reação da comunidade judaica é natural”.Esta não foi a primeira vez que a bandeira de Israel surgiu numa manifestação pró-Bolsonaro. No entanto,, minimizando a gravidade da Covid-19 e apelando à abertura dos negócios e da economia.