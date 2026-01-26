Comunidade judaica do Porto saúda descoberta de corpo de luso-israelita

"A comunidade judaica do Porto tem orgulho que o rabino-chefe sefardita do Estado de Israel, David Yossef, esteja neste momento junto da família Gvili a providenciar um digno sepultamento judaico para Ran", referiu o presidente da CIP, Gabriel Senderowicz, em mensagem enviada à Lusa, após o anúncio do exército israelita que localizou e identificou os restos mortais do polícia Ran Gvili.

O polícia foi capturado pelo Hamas quando tentava defender jovens no festival Nova, a 07 de outubro de 2023, durante o ataque liderado pelo grupo radical palestiniano no sul de Israel, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Ran Gvili é descendente de judeus sefarditas com origem na Península Ibérica e um dos seus bisavós chegou mesmo a ter um estatuto de cidadão espanhol, quando vivia em Alexandria, então sob administração britânica.

"É comovente que este jovem seja simultaneamente português e bisneto de Eduardo Nada e Esther Nada, ambos com o estatuto de `espanhóis protegidos` no Egito na década de 1930", salientou.

"Agradecemos a [primeiro-ministro israelita] Benjamin Netanyahu e a Donald Trump [Presidente dos Estados Unidos] por terem cumprido a obrigação moral de trazerem todos os reféns para casa, os vivos e os mortos", acrescentou ainda o responsável da CIP, estrutura que validou as origens sefarditas de Ran Gvili, no quadro do processo de atribuição de cidadania portuguesa.

Após a conclusão do processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, em cooperação com a Polícia de Israel e o Rabinato Militar, "os representantes do exército informaram a família do refém falecido, o sargento Ran Gvili, que o seu ente querido foi identificado e será repatriado para o enterro", relataram os militares israelitas.

O anúncio da descoberta e identificação dos restos mortais de Ran Gvili ocorreu um dia depois de o Governo de Israel ter indicado que os seus militares estavam a realizar uma "operação em grande escala" num cemitério no norte da Faixa de Gaza para os localizar.