Comunidade Política Europeia analisa segurança do Velho Continente

Na antevisão do encontro, fontes comunitárias falaram numa “importante mensagem” de cooperação europeia para Moscovo, mesmo às portas do território russo, com discussões focadas na paz e na segurança nomeadamente pela guerra da Ucrânia, nas interconexões na Europa e na resiliência energética face a fornecedores como os russos.A par dos 27 do bloco europeu, participam nesta cimeira os seis países dos Balcãs Ocidentais (Albânia, Macedónia do Norte, Kosovo, Sérvia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro), os países do trio que pediu recentemente a adesão à União Europeia (Geórgia, Moldova, Ucrânia), os quatro países da Associação Europeia do Comércio Livre (Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein), o Reino Unido, a Turquia, a Arménia, o Azerbaijão, Andorra, o Mónaco e a Macedónia do Norte.Portugal está representado pelo primeiro-ministro, António Costa.Criada em 2022 com base na visão do presidente francês, Emmanuel Macron, divulgada num discurso no Dia da Europa em maio do ano passado, a Comunidade Política Europeia é uma plataforma de diálogo político e cooperação para questões de interesse comum e reforço da segurança, da estabilidade e da prosperidade do continente europeu, não substituindo contudo qualquer organização, estrutura ou processo existente.