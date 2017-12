Concerto de apoio a líderes independentistas junta multidão em Barcelona

O espetáculo tem como objectivo recolher donativos para apoio aos prisioneiros políticos, de acordo com um comunicado da Assembleia Nacional da Catalunha, que vendeu bilhetes com preços entre os 10 e os 30 euros.



Os momentos musicais foram alternados com leitura de cartas escritas pelos dirigentes na cadeia.



O estádio olímpico onde decorreu o concerto tem capacidade para 55 mil pessoas, mas muitos espaços ficaram vazios.



Os antigos dirigentes da Catalunha, detidos desde 16 de outubro, pediram para ser libertados na ultima sexta feira.



Vão conhecer a decisão do juiz no inicio da próxima semana.