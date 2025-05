Foto: Massimiliano Migliorato/CPP/Hans Lucas via AFP

A partir do Vaticano, os enviados especiais da RTP, Fátima Campos Ferreira e Pedro Mateus, contam que o jornal italiano La Repubblica coloca o cardeal português José Tolentino de Mendonça como um dos favoritos a ser o novo papa, isto quando falta menos de uma semana para o início do Conclave.