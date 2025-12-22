Concorrência em Itália multa Apple em quase 100 milhões de euros por abuso de posição dominante

Segundo a autoridade italiana, a Apple violou a lei relativa à concorrência no mercado dos criadores de aplicações.

"Neste mercado, a Apple está em posição de domínio absoluto através da sua App Store", afirma a AGCM em comunicado.

A autoridade italiana acrescenta ainda que a Apple impôs condições demasiado restritivas, em termos de concorrência, no que se refere ao respeito pela privacidade dos utilizadores de aplicações.

Estas condições da Apple "são impostas de forma unilateral, prejudicam os interesses dos parceiros comerciais da Apple e não são proporcionais ao objetivo de respeito pela privacidade", considera a autoridade italiana.