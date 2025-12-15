Condenação de Lai prova desprezo pela liberdade de imprensa em Hong Kong acusa ONG

"A decisão sublinha o total desprezo de Hong Kong pela liberdade de imprensa, que deveria ser protegida pela mini-constituição da cidade, a Lei Básica", disse a coordenadora para a Ásia da organização não-governamental (ONG).

Citada num comunicado, Beh Lih Yi descreveu a condenação de Jimmy Lai por violar a lei de segurança nacional do território como "uma farsa" e "um ato vergonhoso de perseguição".

"O único crime de Jimmy Lai é dirigir um jornal e defender a democracia", defendeu Beh.

A justiça de Hong Kong considerou hoje Lai culpado de conluio com entidades estrangeiras ao abrigo da lei de segurança nacional imposta por Pequim em 2020, em resposta aos protestos antigovernamentais, por vezes violentos, de 2019.

O fundador do jornal pró-democracia Apple Daily, atualmente banido, foi ainda condenado por "publicações sediciosas" relativas a 161 artigos, incluindo editoriais assinados com o seu nome.

Além de Lai, outros seis ex-executivos seniores do Apple Daily aguardam sentença ao abrigo da lei de segurança nacional, recordou o CPJ.

A organização criticou a condenação de Lai e pediu às autoridades de Hong Kong que libertem imediatamente o cidadão britânico de 78 anos.

"O risco de ele morrer de problemas de saúde na prisão aumenta a cada dia que passa - ele precisa de ser reunido com a sua família imediatamente", sublinhou Beh Lih Yi.

Os filhos de Lai manifestaram preocupação com a saúde debilitada do pai durante um encontro com jornalistas em Washington no início de dezembro. Lai tem sido mantido sem ar condicionado numa prisão onde as temperaturas no verão atingem os 44°C, disseram os filhos.

Segundo as autoridades de Hong Kong, o ex-magnata está a receber cuidados "adequados e abrangentes" na prisão.

A saúde de Lai deteriorou-se depois de ter passado cinco anos numa prisão de segurança máxima, a maior parte do tempo em regime de solitária, com acesso limitado à luz do dia e a exercício, lamentou o CPJ.

Lai tem diabetes e sofre de palpitações cardíacas que exigem medicação e os filhos relataram que está a perder peso, dentes e unhas, acrescentou a organização.

O Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária concluiu no ano passado que Lai - vencedor do Prémio Gwen Ifill para a Liberdade de Imprensa de 2021 do CPJ - está detido ilegal e arbitrariamente.

A China figura constantemente entre os países em que mais jornalistas estão detidos no mundo, com pelo menos 50 atrás das grades, incluindo sete em Hong Kong, de acordo com o mais recente inquérito do CPJ.

O grupo de defesa dos direitos humanos Human Right Watch (HRW) também disse que a condenação de Jimmy Lai é fruto dos "esforços incessantes para silenciar a imprensa de Hong Kong" por parte das autoridades locais e de Pequim.

Num comunicado, a diretora para a Ásia da HRW disse hoje que "a condenação de Jimmy Lai por acusações falsas, após cinco anos de confinamento solitário, é cruel e uma farsa da justiça".

"O tratamento desumano dado pelo Governo chinês a Jimmy Lai visa silenciar todos aqueles que ousam criticar o Partido Comunista", acrescentou Elaine Pearson.

"Os governos estrangeiros devem responder à farsa do julgamento de Jimmy Lai, fazendo pressão para o arquivamento do caso e para a sua libertação imediata", concluiu a dirigente.

O Tribunal Superior de Hong Kong marcou para 12 de janeiro uma audiência, com a duração máxima de quatro dias, onde a defesa de Lai, de 78 anos, poderá apresentar eventuais atenuantes, antes de a sentença ser conhecida.

Os três crimes de que o cidadão britânico foi considerado culpado podem acarretar a pena de prisão perpétua.