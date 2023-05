Condenada a oito anos e meio de prisão uma das líderes do ataque ao Capitólio dos EUA

A sentença de Jessica Watkins surge um dia após as condenações de outros dois membros do grupo Oath Keepers: o fundador Stewart Rhodes e Kelly Meggs, que terão de passar na prisão, respetivamente, 18 anos e 12 anos pela participação na invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 06 de janeiro de 2021.

Ao ler a sentença, o juiz Amit Mehta apontou que Watkins participou na conspiração de forma "mais agressiva" do que outros membros e liderou outras pessoas no ataque, de acordo com a imprensa norte-americana.

O juiz também a repreendeu por não ter demonstrado mais tarde - durante o processo judicial - arrependimento ou culpa pelo ocorrido mas, pelo contrário, ter feito comentários "comemorativos" sobre o ataque à sede do Congresso, mostrando falta de noção sobre a seriedade dos seus atos.

Durante o ataque ao Capitólio, que deixou cinco mortos e mais de 140 polícias feridos, apoiantes de Donald Trump invadiram a sede do Capitólio enquanto as duas câmaras do Congresso se reuniam para certificar a vitória eleitoral de Biden.

Watkins, que em novembro foi absolvida de conspiração para cometer sedição, foi condenada desta vez por conspiração para obstruir um procedimento oficial, por ter tentado interromper a certificação da vitória de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos após vencer as eleições.

"Ninguém diria que você é Stewart Rhodes, e não acho que você seja Kelly Meggs, mas o seu papel nesses eventos é maior do que o de apenas um simples soldado", disse o juiz.