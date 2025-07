Condenado a 17 anos homem que roubou bola autografada por Neymar em ataque à capital do Brasil

A sentença proferida pelos cinco juízes da Primeira Turma do STF após julgamento virtual foi confirmada hoje.

Além do furto qualificado pelo roubo da bola que estava dentro do parlamento brasileiro no momento em que apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram o local, o homem foi considerado culpado dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano à propriedade pública, conspiração armada para cometer um crime e dano qualificado.

O homem confessou ter participado no ataque com o qual apoiantes do ex-Presidente Bolsonaro tentaram forçar um golpe contra o atual chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, oito dias após a sua posse.

A bola com o autógrafo de Neymar, futebolista mundialmente conhecido, foi um presente que uma comitiva da equipa de futebol Santos entregou ao Congresso brasileiro em 2012.

Dos quase 2.000 apoiantes de Jair Bolsonaro presos após tentarem incitar as Forças Armadas a iniciarem um golpe de Estado em 08 de janeiro de 2023, cerca de 500 foram condenados a penas que variam de 13 a 17 anos.