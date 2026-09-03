"Condições climáticas extremas". ONU alerta para a chegada de um El Niño "muito intenso"

Os especialistas adiantam que as previsões indicam um “fortalecimento adicional do El Niño nos próximos meses”, atingindo “uma intensidade muito forte antes de atingir o pico no final do ano”.

Nuno Amaral - RTP Antena1

“O El Niño estabeleceu-se firmemente e irá intensificar-se, tornando-se um fenómeno muito forte nos próximos meses, com repercussões significativas nos padrões de temperatura e precipitação, bem como nos riscos associados de inundações, secas e calor extremo", reforça o relatório.





O Canal do Panamá, por exemplo, tem em vigor a partir desta quinta-feira restrições à circulação dos navios, devido à falta de água no canal provocada pelo El Niño.



“Não temos tempo a perder”

A crise climática, causada pela poluição proveniente de combustíveis fósseis, já está a intensificar eventos climáticos extremos e a provocar mortos, com a onda de calor mais extrema já registada que atingiu a Europa este verão. O El Niño agravará ainda mais os impactos.

No ano seguinte ao El Niño, o calor armazenado no oceano é libertado para a atmosfera, contribuindo geralmente para o aumento das temperaturas globais, levando muitos cientistas do clima a prever que 2027 será o ano mais quente de que há registo. O ano mais quente até à data é 2024, depois do último El Niño.





c/agências

Os especialistas deixam ainda avisos de que o aquecimento das águas superficiais do Pacífico vão levar as temperaturas globais a atingir novos recordes, fazendo do“Em meados de agosto de 2026, o El Niño já estava firmemente estabelecido, caracterizado por anomalias positivas persistentes e crescentes na temperatura da superfície do mar em toda a região centro-leste do Pacífico equatorial., lê-se no relatório divulgado esta quinta-feiraUm El Niño muito forte, explica o relatório da ONU, “aumenta a probabilidade de mudanças significativas nos padrões de temperatura e precipitação em muitas partes do mundo”.Este é um fenómeno natural que se repete a cada dois a sete anos. As águas superficiais do Pacífico equatorial central e oriental começam a aquecer na primavera, levando a grandes alterações nos padrões de vento, pressão e precipitação em todo o mundo nos meses seguintes. As temperaturas da superfície do mar nesta zona do Pacífico equatorial já estão significativamente acima da média e continuam a subir.O aumento da temperatura causado pelo El Niño já está a ter impactos, desde o agravamento dos incêndios florestais na Indonésia até à diminuição das vitais chuvas de monção na Índia. Os impactos vão se espalhar globalmente, desde um maior risco de incêndios na Austrália até a inundações mais intensas na América do Sul.E já em agosto, o Programa Alimentar Mundial alertou para o risco de o El Niño provavelmente deixar cerca de 50 milhões de pessoas em níveis de fome aguda., disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, num comunicado.E como referiu, no mesmo comunicado, a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, “já estamos a ver perturbações e a devastação causadas por secas e inundações, e prevemos que esses impactos aumentem à medida que o El Niño se intensifica”., disse ainda a responsável, alertando:As temperaturas estiveram, em média, 1,5 graus acima do normal entre maio e julho de 2026, passando para dois graus acima do normal em julho, segundo a OMM, que refere ainda leituras de 2,2 graus a 2,6 graus acima da média entre o final de julho e meados de agosto, "o que demonstra o contínuo fortalecimento do fenómeno". Abaixo da superfície do oceano, as temperaturas oceânicas estiveram ainda mais de 0,8 graus acima da média em algumas áreas durante julho e início de agosto.Para o período de setembro a novembro deste ano, as previsões da OMM indicam um aumento da probabilidade de temperaturas acima da média em quase todas as massas terrestres, bem como padrões de precipitação consistentes com uma resposta atmosférica forte e clássica a um El Niño intenso no Pacífico.