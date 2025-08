"Condições extremas" na Península Ibérica aumentam risco esta semana

O alerta consta do Índice Climático de Incêndios entre hoje e 12 de agosto, divulgado hoje pelo Sistema de Informação sobre Incêndios Florestais, dependente do Serviço de Gestão de Emergência Copernicus.

Segundo o documento, citado pela agência noticiosa espanhola EFE, desde o início do ano foram detetados um total de 1.478 incêndios no território da União Europeia, mais 448 do que no mesmo período de 2024.

A área ardida este ano aumentou também de 164.967 para 353.862 hectares.