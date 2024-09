Condições meteorológicas afetam ligações aéreas em Cabo Verde

"Devido às condições meteorológicas no país, o voo VR611, com partida da Praia [capital] e destino a São Vicente, teve de regressar à cidade da Praia, não sendo possível aterrar no Aeroporto Internacional Cesária Évora", indicou.

"Consequentemente, o voo VR612, com partida de São Vicente para Lisboa foi cancelado, aguardando a melhoria das condições atmosféricas para reposição", acrescentou.

Um outro voo (VR607) com partida de Lisboa e dirigido à ilha do Sal, com uma escala na Praia, "será realizado com atraso".

Segundo a TACV, "os voos domésticos programados para hoje estão sujeitos a alterações ou cancelamentos".