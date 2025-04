Condutor foi detido. Atropelamento em Vancouver fez vários mortos e feridos

#VPDNews: Vancouver Police investigates mass casualty incident at neighbourhood block party



A suspect has been arrested by Vancouver Police after several people were killed and multiple others injured at a neighbourhood street party in South Vancouver earlier tonight.



At… pic.twitter.com/GaFqiO2fIA — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

I am shocked and deeply saddened by the horrific incident at today’s Lapu Lapu Day event. We will work to provide more information as soon as we can, but at this time @VancouverPD have confirmed that there are a number of fatalities and multiple injuries. Our thoughts are with… — Mayor Ken Sim (@KenSimCity) April 27, 2025

"Os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas e com a comunidade filipina de Vancouver neste momento incrivelmente difícil", acrescentou Ken Sim.





conselheiro de Vancouver está chocado com este atropelamento.

Pete Fry fala num dia horrível para a comunidade filipina.

I am devastated to hear about the horrific events at the Lapu Lapu festival in Vancouver earlier this evening.



I offer my deepest condolences to the loved ones of those killed and injured, to the Filipino Canadian community, and to everyone in Vancouver. We are all mourning with… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 27, 2025

Segundo a polícia, o episódio ocorreu pouco depois das 20h00 de sábado (04h00 de hoje em Lisboa) na zona de Sunset on Fraser.







O jornal Vancouver Sun, citado pela agência de notícias espanhola Efe, refere que o suspeito tem problemas de saúde mental e que, quando estava a ser interrogado, pediu “desculpa” às pessoas que assistiam à cena, tendo-lhes pedido para não filmarem a sua cara com os telemóveis.





