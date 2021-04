Conferência de paz sobre o Afeganistão começa em 24 de abril em Istambul

"A Turquia, o Qatar e as Nações Unidas (ONU) vão coorganizar uma conferência inclusiva de alto nível em Istambul entre representantes da República Islâmica do Afeganistão e dos talibãs", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, em comunicado.

Os países anfitriões da conferência prometem "apoiar um Afeganistão soberano, independente e unido", pode ler-se na nota.

O principal objetivo do evento é "acelerar e concluir as negociações intra-afegãs em curso em Doha, com vista a chegar a um acordo político justo e duradouro", pode ler-se no documento, que acrescenta que a agenda da conferência foi objeto de "extensas consultas com os partidos afegãos".

"A conferência vai concentrar-se em como ajudar as partes envolvidas nas negociações a chegarem a um conjunto de princípios básicos comuns que reflitam uma visão acordada para o futuro do Afeganistão, um roteiro para um futuro acordo político e no final do conflito", prossegue o texto.

Washington exerceu pressão para que esta reunião acontecesse antes de 1 de maio, prazo para a retirada das forças norte-americanas do Afeganistão, conforme o acordo firmado em fevereiro de 2020 em Doha com os talibãs.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, não confirmou se a retirada vai acontecer antes do prazo e avisou que o mesmo seria "difícil" de cumprir.

Enquanto isso, os insurgentes talibãs alertaram que os Estados Unidos seriam "responsáveis pelas consequências", não estando ainda claro se estão prontos para aceitar uma extensão do prazo.

A iniciativa deste evento surge num momento em que as negociações de paz entre os talibãs e o Governo de Cabul, que começaram em setembro de 2020 no Qatar, não produziram resultados concretos.

Segundo um plano divulgado pela imprensa, os EUA querem a formação de um Governo interino que inclua os talibãs.

Segundo vários responsáveis, a conferência de Istambul visa também colocar em prática um cessar-fogo, ou pelo menos um período de redução da violência, um pedido das autoridades afegãs que concordaram em participar na reunião.

Por sua vez, os talibãs indicaram na segunda-feira que não tinham ainda decidido se iriam participar.

O Alto Conselho para a Reconciliação Nacional do Afeganistão, órgão governamental responsável pelo processo de paz, está a preparar a sua própria proposta de paz para a conferência, depois de recolher 30 documentos de vários partidos políticos e membros da sociedade civil.

O Presidente afegão, Ashraf Ghani, traçou também um plano de paz, especificando, no entanto, que aceitaria apenas um governo eleito pelo povo.

Reeleito em 2019, o Presidente explanou que qualquer acordo decidido na Turquia teria de ser aprovado por uma "loya jirga", uma grande assembleia de dignitários afegãos.

Apesar de todos os esforços diplomáticos, os insurgentes continuam a atacar as forças afegãs todos os dias no país.