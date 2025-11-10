Conferência do clima começa com apelo para concretização de medidas

A abertura das duas semanas de negociações foi feita pelo presidente da COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão, Mukhtar Babayev, que apelou para que se "tornem efetivas" as metas da cimeira climática do ano passado.

"Em Belém, devemos avançar com os compromissos financeiros assumidos em Baku", disse Babayev antes de passar a presidência da conferência para o Brasil.

Por aclamação foi depois eleito presidente da COP30 o embaixador André Corrêa do Lago, que já vinha exercendo essa função.

O responsável disse no discurso inicial que a COP30 será de implementação mas também de adaptação, e que será uma COP para ouvir e acreditar na ciência, após o que declarou formalmente aberta a conferência.