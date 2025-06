Foto: Manon Cruz - Reuters

Conservar e utilizar o Oceano de forma sustentável é o mote da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que começa esta segunda-feira, na cidade francesa de Nice. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai estar presente neste evento, do qual deve sair uma posição de compromisso dos países, com metas concretas, para proteger este património único do planeta.