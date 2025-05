Conferência Episcopal diz que Leão XIV será construtor de pontes para paz e justiça

"Em pleno Jubileu de Esperança, neste mundo de hoje tão sedento de amor e misericórdia, estamos certos de que o Santo Padre, dando testemunho do Evangelho de Jesus, contribuirá para o diálogo inter-religioso e para o diálogo com a sociedade, na construção de pontes ao serviço da fraternidade para a busca de caminhos de paz e justiça, oferecendo à humanidade renovadas centelhas de esperança", lê-se num comunicado da CEP por ocasião da eleição do Papa.

Antes, os bispos lembram que se vive "num contexto mundial complexo onde se avolumam as preocupações com os conflitos armados, as desigualdades sociais e as crises ambientais", além de que "também as transformações sociais, culturais e tecnológicas acontecem a ritmos vertiginosos".

O cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, foi hoje eleito Papa, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.

"Desejamos ao Papa Leão XIV um trabalho pastoral fecundo na condução do Povo de Deus, na edificação da unidade na diversidade do que somos e na persecução do caminho sinodal para uma Igreja renovada e missionária, ao lado dos migrantes, dos pobres, dos mais frágeis e dos marginalizados", adianta o comunicado da CEP, presidida pelo bispo da Diocese de Leiria-Fátima, José Ornelas.

Manifestando "comunhão e fidelidade para com o novo sucessor de Pedro", os bispos rezam "para que o Espírito de Deus o fortaleça na missão que agora assume" e convidam "todos os fiéis a unirem-se em oração pelos desafios" deste ministério na Igreja e no mundo.

"Confiamos a Nossa Senhora de Fátima e à sua materna intercessão o ministério pastoral de Leão XIV", adianta o comunicado da CEP, referindo que foi com imensa alegria que os bispos acolheram a eleição do novo Papa.