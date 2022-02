Conferências contam papel dos portugueses na resistência, em França

", afirmou à Lusa o vice-presidente do Comité Aristides de Sousa Mendes em Bordéus, Manuel Dias.O ciclo de conferências, "Les étrangers dans la resistance: le cas des portugais", organizado por este comité e pela Liga dos Combatentes e Resistentes Portugueses começou em outubro, em Angoulême, tendo já passado por Bordéus, Poitiers, Limoges, Bayonne e agora Hendaia, numa iniciativa apoiada pela região na Nova Aquitânia.Fazem parte deste ciclo de conferências três investigadores: Cristina Climaco, professora na Universidade Paris 8, Marie-Christine Volovitch-Tavares, vice-presidente do Centro de estudos e pesquisa das migrações ibéricas, e Vitor Pereira, professor na Universidade de Pau, que tem contribuído para a identificação e estudo do papel dos portugueses na resistência.Para Manuel Dias,





Portugueses passavam por espanhóis







Em diversas apresentações, como em Angoulême, Bordéus e Bayonne, descendentes destes resistentes portugueses têm vindo contar a história de pais e avós, muitos deles soldados da Primeira Guerra Mundial que acabaram por ficar em França ou portugueses identificados como espanhóis já que vinham dos combates da Guerra Civil.", indicou Manuel Dias.Em 2019, José-Manuel Barata-Feyo publicou o livro "Sombra dos Heróis" (Clube do Autor), que relatava a história de quase 400 portugueses que lutaram contra a Alemanha nazi, tendo muitos deles integrado a resistência francesa. Este livro teve uma apresentação pública em França.O Comité Aristides de Sousa Mendes e os investigadores em França querem continuar a contribuir para a divulgação do papel destes portugueses, com este ciclo de conferências a estender-se pelo menos até março, passando por Pau e Oloron-Sainte-Marie.

Até ao final do ano vai ser organizada uma conferência no Museu da Resistência Nacional francês, em Champigny-sur-Marne, e também uma exposição que começará em Bordéus, podendo depois circular pelos liceus de toda a França.