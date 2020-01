Confessa abusos. Padre Bernard Preynat no banco dos réus em França

O julgamento devia ter começado na segunda-feira. No entanto, foi adiado devido às vagas de greves no país.

Preyant, citado pela BBC, declarou que estava consciente do sofrimento que causou às crianças, e que queria que o julgamento “acontecesse o mais rápido possível”.

Bernard Preynat é acusado de agredir sexualmente escuteiros, entre os anos de 1971 e 1991, numa altura em que era membro da organização da região de Sainte-Foy-lès-Lyon.. Os homens afirmam que Preynat “os tocou repetidamente de forma inadequada e ocasionalmente os beijou nos lábios”, avança a BBC.O sacerdote confessou ter abusado de crianças há mais de duas décadas. No entanto,

O advogado do padre afirmou que, embora o seu cliente tenha confessado os abusos, o prazo de prescrição dos crimes já expirou, o que não pode levar a uma acusação.Contudo,, o que levou à abertura de um novo processo criminal.

O encobrimento por parte do Arcebispo de Lyon

De acordo com o Tribunal Eclesiástico Colegial encarregue do processo penal,, cita oBarbarin afirmou que tinha ouvido rumores apenas em 2010, mas só teve conhecimento dos abusos sexuais após uma conversa com uma das vítimas, em 2014.Durante o julgamento, o arcebispo declarou:O cardeal foi condenado a seis meses de prisão suspensa, em março de 2019. Outras autoridades do Vaticano são também acusadas de não denunciar queixas de abuso sexual.