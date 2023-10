Confirmada a morte de luso-israelita desaparecida após ataque do Hamas

A estudante, com passaporte português, encontrava-se no festival de música que foi invadido por combatentes do movimento radical palestiniano. Agora, a família confirma que a jovem está entre as vítimas mortais deste ataque.

Na última noite, Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza, um dia depois dos apelos das Nações Unidas e da União Europeia para que a população civil seja protegida.





A União Europeia pede a Israel que não confunda a organização terrorista Hamas com a Autoridade Palestiniana, que é um parceiro de Bruxelas.





O Hamas deu conta de que no último ataque morreram pelo menos 30 pessoas.