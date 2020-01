Confirmada transmissão entre humanos do novo vírus na China

Zhong Nanshan, um cientista chinês da Comissão Nacional de Saúde, disse esta segunda-feira em comunicado à televisão estatal que a transmissão entre humanos do novo tipo de pneumonia viral tinha sido “comprovada”.



A Comissão Nacional de Saúde da China detetou pelo menos dois casos em que o vírus se transmitiu entre humanos. As infeções ocorreram entre profissionais de saúde, na província de Guangdong, no sudeste do país.





“Este surto é extremamente preocupante. A incerteza e o vazio permanecem, mas agora está claro que existem uma transmissão de pessoa para pessoa”, disse Jeremy Farrar, especialista em epidemias de doenças infeciosas.







Mais de um mês depois do primeiro caso, as autoridades chinesas confirmaram 217 novos casos do coronavírus na China esta segunda-feira, 198 deles em Wuhan – cidade no centro do país onde a epidemia parece ter começado.







Zhong Nanshan afirmou que as duas pessoas infetadas em Guangdong não estiveram na cidade de Wuhan, mas familiares dos doentes estiveram.







Pela primeira vez, foram detetados casos do novo tipo de pneumonia viral para além da cidade de Wuhan, incluindo a capital chinesa. Cinco novos casos foram confirmados em Pequim e 14 na província de Guango. Xangai confirmou também, esta segunda-feira, o primeiro caso de coronavírus.







Esta segunda-feira, foi igualmente confirmada uma terceira morte causada por este novo tipo de pneumonia viral.



“A vida e a saúde devem ser a prioridade”

Quebrando o seu silêncio, o presidente chinês, Xi Jinping, anunciou que “a vida e a saúde das pessoas devem ser a prioridade e a disseminação do surto deve ser resolutamente controlada”.



Xi Jinping considera “absolutamente crucial fazer em bom trabalho em termos de prevenção e controlo epidemiológico”.





O Conselho de Estado da China reiterou que o Governo intensificará os esforços de prevenção e encontrará a fonte dos canais de infeção o mais rápido possível. A Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou para a possibilidade de a principal fonte do surto se tratar de uma fonte animal e que ocorreu uma “transmissão de humanos para humanos” derivada de contactos próximos.







Numa altura de maior circulação de cidadãos devido às celebrações do Ano Novo Chinês, Jeremy Farrar afirma que “o nível de preocupação permanece alto”. “Muito mais está para vir deste surto”, alertou.



Quatro casos fora da China

O surto colocou em alerta outros países, dado que nesta altura do ano viajam milhões chineses para as celebrações do ano novo lunar.



Para além dos dois casos na Tailândia e um no Japão que foram identificados na semana passada, esta segunda-feira foi reconhecido um quarto caso do vírus além das fronteiras da China, na Coreia do Sul. Pelo menos seis países asiáticos e três aeroportos nos Estados Unidos começaram a monitorizar passageiros que chegam do centro da China.







Todos os quatro casos detetados, até ao momento, fora da China envolvem pessoas residentes de Wuhan ou que visitaram recentemente a cidade.



No caso da Coreia do Sul, o vírus foi diagnosticado numa mulher chinesa, de 35 anos, que chegou de avião de Wuhan.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul, a mulher já se tinha deslocado ao hospital de Wuhan, no sábado, por se sentir febril. Neste centro hospitalar chinês, recebeu tratamento médico e no dia seguinte apanhou um voo para Incheon, na Coreia do Sul, onde os seus sintomas foram detetados. A mulher chinesa já foi colocada em quarentena.





(em atualização)