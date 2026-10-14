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Confirmado cancro do pulmão. Papa continua internado para exames pós-operatórios
O Vaticano afirma que correu tudo como planeado durante a cirurgia, incluindo o diagnóstico: adenocarcinoma pulmonar. Esta é a forma mais comum de cancro do pulmão e é particularmente frequente em pessoas que nunca fumaram. Tem origem no tecido glandular (epitélio glandular) que reveste órgãos internos.
Leão XIV passou bem a noite no hospital Gemelli onde vai permanecer internado para se submeter a exames pós-operatórios. Quanto à recuperação da cirurgia deverá levar cerca de uma semana. Uma fonte do Vaticano disse à agência de notícias AFP que agora é preciso verificar se o cancro se espalhou.
Por enquanto, a equipa médica não detalhou se o Papa vai necessitar de tratamento específico dada a natureza do tumor removido. O tratamento pode envolver, por exemplo, quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia, entre outras opções.
O Vaticano remete informação para mais tarde e indica que a suspeita do diagnóstico tinha surgido em exames pré-operatórios e foi confirmada durante o procedimento cirúrgico, que durou 90 minutos. A equipa médica que operou Leão XIV optou por um procedimento "radical" para limpar a zona do tumor e, por isso, removeu o lobo inferior do pulmão.
O Papa não tem um substituto que assuma o cargo automaticamente em caso de doença.
Em caso de renúncia ou morte de um Papa, o decano do Colégio dos Cardeais (atualmente o cardeal filipino Luis Antonio Tagle) é responsável por organizar o conclave para eleger seu sucessor.
Por enquanto, a equipa médica não detalhou se o Papa vai necessitar de tratamento específico dada a natureza do tumor removido. O tratamento pode envolver, por exemplo, quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia, entre outras opções.
O Vaticano remete informação para mais tarde e indica que a suspeita do diagnóstico tinha surgido em exames pré-operatórios e foi confirmada durante o procedimento cirúrgico, que durou 90 minutos. A equipa médica que operou Leão XIV optou por um procedimento "radical" para limpar a zona do tumor e, por isso, removeu o lobo inferior do pulmão.
Todos os eventos públicos até dia 20 de outubro foram cancelados. Permanece prevista também uma viagem do Papa Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru entre 6 e 17 de novembro.
Leão XIV tornou-se o líder de 1,4 mil milhões de católicos em todo o mundo (o primeiro Papa norte-americano da história) a 08 de maio de 2025.Papa permanecerá no cargo enquanto se trata?
O Papa não tem um substituto que assuma o cargo automaticamente em caso de doença.
Enquanto estiver incapacitado, a burocracia do Vaticano continua a funcionar, embora as decisões que exigem aprovação papal sejam geralmente adiadas.