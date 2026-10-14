Confirmado cancro do pulmão. Papa continua internado para exames pós-operatórios

Uma fonte do Vaticano disse à agência de notícias AFP que agora é preciso verificar se o cancro se espalhou.

O tratamento pode envolver, por exemplo, quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia, entre outras opções.

A equipa médica que operou Leão XIV optou por um procedimento "radical" para limpar a zona do tumor e, por isso, removeu o lobo inferior do pulmão.

Todos os eventos públicos até dia 20 de outubro foram cancelados. Permanece prevista também uma viagem do Papa Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru entre 6 e 17 de novembro.





Leão XIV tornou-se o líder de 1,4 mil milhões de católicos em todo o mundo (o primeiro Papa norte-americano da história) a 08 de maio de 2025.

Papa permanecerá no cargo enquanto se trata?



O Papa não tem um substituto que assuma o cargo automaticamente em caso de doença.





Enquanto estiver incapacitado, a burocracia do Vaticano continua a funcionar, embora as decisões que exigem aprovação papal sejam geralmente adiadas.





Leão XIV passou bem a noite no hospital Gemelli ondepara se submeter a exames pós-operatórios. Quanto à recuperação da cirurgia deverá levarPor enquanto, a equipa médicase o Papa vai necessitar de tratamento específico dada a natureza do tumor removido.O Vaticanoe indica que a suspeita do diagnóstico tinha surgido em exames pré-operatórios e foi confirmada durante o procedimento cirúrgico, que durou 90 minutos.de um Papa, o decano do Colégio dos Cardeais (atualmente o cardeal filipino Luis Antonio Tagle) é responsável por organizar o conclave para eleger seu sucessor.