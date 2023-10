"Há pequenas incursões de infantaria e de tanques", afirmou, "para limpar algumas áreas de combatentes do Hamas e tentar encontrar reféns".



Há também notícia de combates num dos maiores campos de refugiados palestinianos no norte de Gaza.



Israel impôs esta manhã um período de 24h para os habitantes de Gaza abandonarem o norte do enclave e se dirigirem para o sul. As operações referidas tiveram início antes de esgotado o prazo.